308-voudig Willem II’er Nico van Elderen overleden; speelde mee tegen Manchester United

In 1955 maakte Van Elderen op 19-jarige leeftijd de overstap Brabantia naar Willem II, dat toen net voor de tweede keer landskampioen was geworden. Hij speelde als aanvaller op de linkerflank of op het middenveld.

In zijn 308 wedstrijden voor de Tricolores maakte hij 28 doelpunten. Van Elderen maakte enkele sportieve dieptepunten mee, want Willem II degradeerde in zijn contractperiode drie keer. Daardoor moest hij in de seizoenen 1957-1958, 1963-1964 en 1967-1968 in de eerste divisie spelen. Daar tegenover stond onder andere de promotie in 1958 en het winnen van de KNVB beker in 1963.