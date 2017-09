Aad de Mos fileert 'Madurodam-elftal' Willem II: "Onthutsend"

In een interview in het Brabants Dagblad van dinsdag 12 september laat Aad de Mos weinig heel van Willem II. Hij was al geschrokken van de Tilburgse ploeg in de eerste thuiswedstrijd tegen Excelsior (1-2), het thuisduel afgelopen zaterdag met ADO Den Haag (1-2) vond hij zelfs onthutsend.