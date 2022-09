Aan het dak is flink gesleuteld bij Willem II, nu nog een likje verf aan de voorkant

Willem II incasseert volgende tik op de neus: zorgen en druk zijn vroeg in het seizoen al groot

Het Keuken Kampioen Divisie-seizoen is pas vier wedstrijden onderweg, maar de druk staat er al vol op bij Willem II. Na een volgende forse domper (een zwaar teleurstellende 0-0 tegen Jong FC Utrecht) nemen de zorgen én de druk in Tilburg toe. ADO Den Haag-thuis van komende vrijdag is zo vroeg in het seizoen al een ‘erop of eronder-wedstrijd’.

