Aanhaken of afhaken: Willem II-trainer Petrovic zet het mes in de wedstrijdselectie

Het sprong vorige week vrijdag - ruim een uur voor de aftrap - direct in het oog. Toen in de Tilburgse perskamer de traditionele formulieren met daarop de wedstrijdselecties van Willem II en tegenstander RKC Waalwijk werden uitgedeeld, viel meteen op dat de lijst met namen van de bezoekers een heel stuk langer was. De groep die RKC-coach Fred Grim tot zijn beschikking had bestond uit 23 spelers. Sinds het seizoen 2016/17 mogen clubs in het betaald voetbal 12 reservespelers meenemen, en dat deed Grim dus.