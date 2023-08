Aanvallend pover Willem II neemt een puntje mee uit Groningen

Curieus was de gele kaart voor Jeremy Bokila. De wisselspeler van Willem II had vanaf de reservebank commentaar op een beslissing van scheidsrechter Van der Eijk omdat FC Groningen-spits Kevin van Veen niet werd teruggefloten voor buitenspel. Ook die aanval leverde dus geen treffer op.

De tweede helft begon ook weer wat gezapig, maar de thuisploeg drukte het gaspedaal wat dieper in. Dat resulteerde in een goede kans voor Romano Postema, die gekeerd werd door Willem II-keeper Joshua Smits, Uit de daaropvolgende corner was FC Groningen opnieuw dicht bij een treffer. Dit keer kwam de inzet van Johan Hove via onderkant lat terug het veld in.

FC Groningen probeerde door te drukken. Even later ging een kopbal van Kevin van Veen niet ver voorlangs. Na driekwart wedstrijd kwam Jeredy Hilterman in het veld voor de moegestreden Michael de Leeuw. De nieuwkomer van Willem II had direct een goede interceptie en bood Jesse Bosch een schietkans van rand zestienmeter. De bal ging niet ver over het Groningse doel. Gelijktijdig met De Leeuw werd ook Thijs Oosting gewisseld; zijn vervanger was Max Svensson.