Aanvallende versterking voor Willem II: transfervrije Patrick Joosten tekent voor twee jaar

Willem II heeft de derde aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen: Patrick Joosten is maandag medisch gekeurd en zette daarna zijn krabbel onder een contract in Tilburg. De 27-jarige vleugelaanvaller heeft tot medio 2025 getekend.

Het nieuws van zijn komst sijpelde zaterdag op de traditionele Koningsdag al door. Kort nadat Willem II in een oefenduel met 0-3 verloor van Sparta (een wedstrijd waarin nog maar eens werd bevestigd dat er nog het nodige moest gebeuren in de selectie) zong de naam van Patrick Joosten al rond in Tilburg. Een paar dagen later is de bevestiging er al: de rechtspoot speelt de komende twee seizoenen in het rood-wit-blauw. Hij moet op één van de twee flanken voorin de nodige diepgang toevoegen.

Goal tegen Ajax

De geboren Nijmegenaar begon zijn loopbaan bij NEC, in de jeugd werd hij daar nog getraind door Teun Jacobs, nu de technisch directeur van Willem II. In zijn eerste seizoen in de hoofdmacht (2014/15) werden Joosten en co kampioen van de toenmalige Jupiler League, al kwam de aanvaller dat jaar slechts een paar keer binnen de lijnen. Na dat jaar pikte FC Utrecht hem op, in april 2016 maakte hij (tijdens een 2-2 gelijkspel bij Ajax) zijn eerste profdoelpunt.

Een jaartje later sloeg het sportieve noodlot toe: Joosten scheurde op een training zijn voorste kruisband af. Na een revalidatie van bijna een jaar werd hij verhuurd aan VVV-Venlo. Voor de Limburgers speelde hij dertig eredivisieduels, hij scoorde zes keer en gaf vijf assists. Hij keerde voor het seizoen 2019/20 terug naar FC Utrecht, maar kwam weinig aan spelen toe en verkaste op huurbasis naar Sparta, maar na acht wedstrijden (waarin Joosten drie keer scoorde) werd de competitie onderbroken vanwege het coronavirus.

Volledig scherm Patrick Joosten scoort namens Sparta tegen FC Emmen. © foto: Carla Vos

FC Utrecht verkocht Joosten in de zomer van 2020 aan FC Groningen, waar hij twee jaar onder contract stond. In zijn eerste seizoen kwam hij nog wel regelmatig aan spelen toe, daarna minder, waarop hij voor het seizoen 2021/22 verhuurd werd aan SC Cambuur. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Apollon Limassol. Op Cyprus begon Joosten goed: hij was basisspeler, maar raakte die plek na een trainerswissel kwijt. In de Conference League speelde hij wel in alle zes de groepsduels mee. Hij scoorde op bezoek bij AZ (de 1-1 tijdens een 3-2 nederlaag), een week later won Apollon Limassol thuis met 1-0 van de Alkmaarders, in dat duel tekende Joosten voor de assist bij de winnende goal.

Derde zomeraanwinst

Afgelopen weekend werd zijn contract op Cyprus ontbonden, waardoor Joosten nu vrij is om te tekenen in Tilburg. Hij is gehaald als buitenspeler, Willem II is nu in ieder geval nog op zoek naar een trefzekere spits én kijkt rond voor een verdediger die op de zijkanten uit de voeten kan. Na aanvaller Max de Waal en centrumverdediger Raffael Behounek is Joosten (die voor het eerst sinds zijn debuutjaar op het tweede niveau gaat spelen) de derde zomeraanwinst.