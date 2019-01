Aanvaller Damil Dankerlui: ‘Rechtsback blijft mijn thuispositie’

Damil Dankerlui is een sociale jongen. Bij Willem II heeft hij zich al over de twee nieuwe Grieken ontfermd. Die stappen bij het stadion uit zijn auto na de binnentraining in de Pellikaanhal in Goirle. Het is een dag na de winst in de streekderby met NAC. Volgens de 22-jarige voetballer uit Almere is die triomf gepast gevierd. ,,We hebben wat langer met muziek in de kleedkamer bij elkaar gezeten en uitgesproken dat we trots zijn op elkaar”, zegt Dankerlui. ,,Daar na ben ik lekker naar huis gegaan om me voor te bereiden op de bekerwedstrijd tegen FC Twente.”