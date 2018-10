‘Aanvaller’ Dankerlui geniet van assist: ‘Maar een gelijkspel voelt altijd als verlies’

Kort voor rust trok Dankerlui de bal strak voor op ploeggenoot Donis Avdijaj, die de bal met een sierlijke voetbeweging in de linkerbovenhoek werkte en daarmee voor de 1-2 zorgde. ,,Dat ik zo'n assist mag geven is heel top. In mijn hoofd dacht ik eerst: ik moet de bal binnenhouden. Toen kwam die voorzet en gelukkig stond Donis daar en schiet hij de bal fantastisch in.”

Toch houdt Dankerlui een vervelend gevoel over aan de derby in Breda. ,,Een gelijkspel voelt altijd als een verlies. Vooral vandaag. We haddne gewoon drie punten moeten pakken. We stonden 1-2 voor, dan weet je dat zij willen drukken. Dat zijn foutjes die eruit moeten en daar werken we naartoe.”

Rustig

Volgende week wacht Willem II een thuisduel met FC Utrecht. ,,In de kleedkamer is het rustig. We weten dat we dan drie punten moeten pakken. Daar gaan we gewoon voor.”