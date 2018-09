Aanvoerder Heerkens: 'Hoogst merkwaardige beslissingen van de scheidsrechter'

De Tilburgers eindigden met negen man in Doetinchem. Nog voordat er twintig minuten gespeeld waren, kreeg Akkaynak na tussenkomst van de VAR een direct rode kaart. Die was niet onterecht, vond ook de aanvoerder, maar de vrije trap direct daarna waaruit de 1-0 viel wel, aldus Heerkens. ,,Dat is een cruciaal moment. Het is onvoorstelbaar dat we die vrije trap tegen krijgen, zelfs hun spits zei dat er niks aan de hand was."

Maar Heerkens keek ook naar het gedrag van het eigen team, waaruit veel frustratie bleek. ,,We moeten niet te pietluttig zijn, de eerste rode kaart was terecht. In de rust zeiden we tegen elkaar dat we onze mond moesten houden tegen de scheidsrechter, maar in hoeverre kun je dat? Over de tweede rode kaart: als het een wegwerpgebaar was, dan moeten we zelf ook in de spiegel kijken. Maar ik vond het wel snel gegeven."