Aanvoerder Peters ziet vermoeidheid toeslaan: ‘We misten de absolute frisheid’

,,Ik heb het gevoel dat we een beetje de absolute frisheid misten”, stelde aanvoerder Jordens Peters na afloop. ,,Misschien ook niet gek als je 120 minuten in de benen hebt in Heerenveen.” In Friesland moesten strafschoppen uitkomst bieden in de achtste finale van het bekertoernooi. Geen 90 minuten voetbal dus, maar ruim 120.