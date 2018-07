Abubakar hakt zelf de knoop door: 'Ik wilde het graag bij Willem II laten zien, maar richt me nu op andere opties'

Wellenreu­ther sluit weer aan: Willem II beschikt over bijna fitte groep

18 juli Willem II beschikt tijdens het trainingskamp in Oisterwijk over een bijna fitte spelersgroep. Doelman Timon Wellenreuther is weer aangesloten bij de groep, zodat alleen de Griek Dimitris Kolovos zich nog tot individuele trainingen beperkt.