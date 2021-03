Achteraf kan Pavlidis lachen om kapotte schoen: 'Als ik daarmee had gescoord, kwam die in het Willem II-museum’

Het coronavirus had afgelopen zondag op een heel indirecte manier Willem II de kop kunnen kosten op bezoek bij Sparta. Want toen een schoen van Vangelis Pavlidis kapot ging tijdens de wedstrijd, duurde het behoorlijk lang tot zijn reserve-exemplaar beschikbaar was. Daarmee had de Griek een groot aandeel in de 0-2 zege.