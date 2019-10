Ad van de Wiel: icoon bij RKC, mythe bij Willem II: ‘Mijn moeder was veel belangrijker dan dat miljoen’

Ad van de Wiel is een van de grote iconen uit de clubgeschiedenis van RKC Waalwijk. In eigen stad is de ras-Tilburger vooral een mythe. Daar roept hij vragen op waar nooit meer een antwoord op zal komen. Hoeveel doelpunten had de voorheen rossige spits gemaakt als hij langer dan dat ene seizoen bij Willem II gevoetbald had?