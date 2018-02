ADO-huurling Thomas Meissner over de 1-1: 'Het was een overtreding'

In de 69ste minuut, bij een 0-1 stand, kwam een voorzet van Nasser El Khayati op de rand van het vijfmetergebied terecht bij verdediger Meissner en ADO-spits Björn Johnsen. ,,Ik wilde naar de bal toe en Johnsen trok me terug. Het was genoeg voor een overtreding", sprak Meissner na afloop. Scheidsrechter Joey Kooij floot echter niet en terwijl Meissner naar de grond ging, kopte Johnsen de 1-1 binnen. Ook trainer Erwin van de Looi vond dat de arbiter mis zat.

Protesteren

Kuit

In de blessuretijd, toen El Khayati ADO met een rake strafschop de winst bezorgde, zat Meissner al een tijdje in de dug-out. In de 81ste minuut moest de boomlange speler noodgedwongen gewisseld worden nadat Johnsen hem op de kuit had geraakt. ,,Ik kon het er tijdens de wedstrijd niet uitlopen, maar het is hopelijk niet iets waar ik lang last van zal hebben", aldus Meissner, die zich in korte tijd heeft ontpopt tot een belangrijke schakel in de Tilburgse defensie.