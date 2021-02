ADO stelt geen prijs op gezelligheid in stadion Willem II

VIDEO Petrovic: ‘Als alles goed was gegaan bij Willem II, was ik niet hier’

29 januari Gaat Zeljko Petrovic Willem II behoeden voor degradatie? Die opdracht heeft hij in ieder geval meegekregen van technisch directeur Joris Mathijsen. Vrijdag werd Petrovic aangesteld als opvolger van Adrie Koster. Nadat hij de eerst training leidde spraken Petrovic en Mathijsen over de aanstelling van de voormalig trainer van RKC en ADO Den Haag, die tot donderdag nog assistent-trainer was van Dick Advocaat bij Feyenoord.