Adrie Koster baalt na nederlaag: ‘Het geloof was weg in de ploeg’

Met nog vijf minuten tot de rust, maakte aanvoerder Freek Heerkens een overtreding in het strafschopgebied. Willem II moest verder met tien man en sc Heerenveen scoorde de strafschop. ,,Die penalty gooide roet in het eten. Het was geen slimme overtreding en nu moet je verder met tien man.‘’

Geen geloof meer

Aan het begin van de tweede helft wisselde Koster een verdediger voor een verdediger. ,,Het was een logische zet. Wij hadden moeite met de lange ballen die ze speelden. Je krijgt altijd wel mogelijkheden, maar die hebben we niet meer gehad nadat we met tien man verder moesten. De wedstrijd wordt te makkelijk in vijftien minuten beslist. Daarna is het geloof weg in de ploeg en dat stoort me nog het meeste. Dit is doodzonde’’