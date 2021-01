Adrie Koster: ‘Bij 1-1 was ik ook chagrijnig geweest, maar nu heb je helemaal niks’

Volgens de coach deed zijn ploeg voor rust bijna alles wat het moest doen. ,,We waren agressief, speelden goed voetbal, kwamen op voorsprong. We hebben alleen nagelaten om meer te scoren. Vandaar dat je zo'n tweede helft kan krijgen. Dat kun je je zelf verwijten. Als je de eerste helft zo speelt, dan denk je: we kunnen niet degraderen. Maar je zult toch wedstrijden moeten winnen. Dit soort wedstrijden moet je afmaken als je voelt dat de tegenstander daar rijp voor is. Dat hebben we nagelaten. En de tweede helft hebben we ver beneden ons niveau gespeeld.”