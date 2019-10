Adrie Koster: ‘De scheids strooide onnodig met kaarten’

Op enig aandringen wil hij er nog wel iets meer over zeggen. ,,We begonnen heel goed, kwamen dik verdiend op voorsprong. Vrousais had de 0-2 moeten maken. Dat gebeurt niet en dan weet je dat het moeilijk wordt. Je weet ook dat je de ruimte die je gaat krijgen, goed moet benutten. We hebben de kansen gehad in de tweede helft; dan moet je de wedstrijd op slot gooien. Dat gebeurt niet en dan wordt het hectisch. En komen we goed weg doordat een speler van Twente een bal bij ons uit het doel kopt. Maar uiteindelijk was het wel een verdiende overwinning. We hebben voor elke meter geknokt en hebben ons goed laten zien.”