Adrie Koster: ‘Door gelijkspel tegen Ajax is het lekkerder kerst vieren’

Daar zag het na een paar minuten voetballen niet naar uit, erkende Koster. ,,We waren natuurlijk bang voor een snelle tegentreffer. Je weet dat Ajax de wedstrijd snel wil beslissen. Maar dan toch die snelle goal. Maar daarna hebben we het goed gedaan, vind ik. In de omschakelmomenten lag er ruimte achter de verdediging van Ajax. We hadden eerder een doelpunt kunnen maken.”

Perspectief

Ook al is het maar een punt, het is wel behaald tegen Ajax. ,,Op deze manier is het een stuk lekkerder kerst vieren dan als het weer een nederlaag was geworden. En nu is er het perspectief van spelers die terugkomen van blessures. Dan heb je weer wat keuzes.”