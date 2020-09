Adrie Koster: ‘Het was vele malen beter dan tegen Heerenveen’

Willem II: winst op Niederkorn kan ruim half miljoen euro waard zijn

10 september Het staat niet in verhouding tot de belangen die op het spel staan bij de befaamde play-off voor promotie naar of behoud van de plek in de Engelse Premier League. Maar voor Willem II staat er tegen het licht van de begroting van de Tilburgse club best wat op het spel op 16 september in Differdange.