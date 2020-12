Adrie Koster: ‘Persoonlijke fouten moeten eruit, dan heb je ook tegen Ajax kans’

,,Uiteindelijk vinden ze dan toch bijna altijd wel een gaatje”, aldus Koster. ,,En ik hou het liefst vast aan onze eigen speelwijze. Dat is voor iedereen het duidelijkst.” Dat er tot dusverre bar weinig punten zijn verzameld door de Tricolores, wijt hij dan ook niet aan de tactiek. ,,Tegen Vitesse en AZ stond het goed bij ons, er was meer balans in de ploeg dan in de wedstrijden daarvoor. Alleen moeten de persoonlijke fouten er uit. Dan heb je ook tegen Ajax een kans.”

Korte winterstop

Koster is wel blij dat er na de wedstrijd tegen Ajax een korte winterstop is. ,,Ik verwacht dat er in die periode wat mensen weer aansluiten; dan heb je vervolgens wat meer keuzemogelijkheden.” De coach vindt het jammer dat er met name vanwege de coronabeperkingen geen mogelijkheid is voor een trainingskamp in een warm land. ,,Meestal deden die trainingskampen ons goed en kwamen we er sterk uit tevoorschijn. Maar we moeten het doen met de omstandigheden zoals ze nu zijn. Onze extra trainingen pakken we dan wel hier in Tilburg.”