Adrie Koster: ‘PSV is wel een topclub hè’

,,Het feit dat ik destijds naar PSV getransfereerd werd vond ik geweldig. Ik kwam van Roda JC en ging toen bij een topclub spelen. Het was geen heel goede periode voor PSV, maar ik heb er wel mijn eerste Europese wedstrijden gespeeld. Dat is altijd mooi om mee te maken natuurlijk. Uiteindelijk is het niet geworden voor mij wat ik ervan gehoopt had. Ik was vrij vaak geblesseerd en werd afgekeurd vanwege een knieblessure.”