Adrie Koster: 'VVV zal wel weer vrij compact spelen'

Koster kan er niet omgeen: Willem II scoorde niet veel in de voorbereiding. ,,Het is niet voor niks dat we nog op zoek zijn naar aanvallende versterking. Maar we hebben wel drang naar voren. Het is jammer dat Aras Özbiliz nog niet speelgerechtigd is, maar daar konden wij niets aan doen. En Dimitris Kolovos heeft geen wedstrijdritme omdat hij geblesseerd was, maar hij is wel inzetbaar."

Wat extra's

Maar voor een basisplaats voor de Griek is het te vroeg, laat Koster doorschemeren. ,,Je kunt er voor kiezen om hem op te stellen en te kijken hoe lang hij het volhoudt. Maar ik ben er meer voorstander van om hem laat in de wedstrijd in te brengen. Dan is de tegenstander wat vermoeid en moet zo'n jongen die niet topfit is beter in staat zijn wat extra's te kunnen brengen."

Echte prof

Koster zegt met Fran Sol te hebben gesproken in verband met het mogelijke vertrek van de Spaanse spits. ,,Natuurlijk is hij in zijn hoofd bezig met eventuele belangstelling van andere clubs", weet Koster. ,,Maar Fran heeft het hier goed naar zijn zin. En we hoeven ons geen zorgen te maken over zijn instelling. Hij is een echte prof."