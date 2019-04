Adrie Koster: ‘We speelden sommige fases erg goed’

Hoe zijn ploeg voetbalde in de tweede helft, zo goed had Koster het nog niet gezien dit seizoen. ,,Bij vlagen hadden we ze echt liggen. We hadden de 0-4 moeten maken, speelden ze van het matje.”

Over Alexander Isak was Koster uiteraard lovend. De Zweed die afgelopen weekend nog een penalty-hattrick maakte tegen Fortuna Sittard, was in Almelo goed voor twee treffers en twee assists. ,,Die jongen heeft veel kwaliteiten. Individuele acties, snleheid, scorend vermogen... wat wil je nog meer? Hij is absolute top. Zeker hier in Nederland.”