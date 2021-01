Adrie Koster ziet er nog heil in bij Willem II: ‘Anders stond ik hier niet meer’

De coach was ontevreden over de eerste helft. ,,Die was duidelijk voor RKC. Wij waren niet bij machte de druk er op te zetten; leverden heel veel ballen in. En dan ook nog een penalty tegen in de slotfase... In de rust hebben we gezegd dat het anders moest, we konden zo niet langer doorgaan. Het moest meer opportunistisch, met lange ballen op twee spitsen. En van daaruit gaan voetballen om grip op de wedstrijd te krijgen om koste wat kost in ieder geval die gelijkmaker te maken en dan kijken of er nog meer in zit.”