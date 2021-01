Adrie Koster ziet nog voldoende aanknopingspunten bij Willem II

Adrie Koster verdient nog wel even de kans om historisch zwakke reeks om te buigen

8:42 Het is nog maar drie keer eerder in de historie voorgekomen dat Willem II na vijftien duels negen punten of minder had in de eredivisie. Zo’n povere start leidde in al die gevallen tot een voortijdig vertrek van de trainer. Dennis van Wijk, Robert Maaskant en Gert Heerkes maakten het seizoen niet af bij de Tilburgers.