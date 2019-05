Afpakken band Peters leidt tot woede en onbegrip bij fans Willem II

video Jordens Peters is aanvoerder af bij Willem II

8 mei De technische leiding van Willem II heeft Jordens Peters diens aanvoerdersband afgepakt als maatregel voor zijn gedrag na zijn wissel in de bekerfinale tegen Ajax. In hoeverre die maatregel van kracht blijft is nog maar de vraag. De spelersgroep van de Tilburgse club is het er niet mee eens en schaarde zich dinsdagmorgen massaal achter de 32-jarige verdediger.