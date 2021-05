Afscheid van veel verdedigers bij Willem II, maar Heerkens blijft

Bewust geel om duel met PSV te missen? Holmén ontkent het stellig

4 mei Sebastian Holmén kreeg zaterdag zijn vijfde gele kaart en is geschorst voor de thuiswedstrijd tegen PSV. Was die prent in Utrecht een ‘bewussie’ van de Willem II’er, zodat hij er sowieso bij is tegen ADO Den Haag een week later? De Zweed ontkent.