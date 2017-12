Afsteken vuurwerk: duel zonder publiek dreigt voor Willem II

,,De aanklager van de KNVB zal wel een vooronderzoek instellen", verwacht Van Gool. ,,Dan zullen we aan moeten tonen dat we er alles aan gedaan hebben om het gooien van vuurwerk te voorkomen. De hele week hebben we fans op de consequenties gewezen. De speaker heeft voor de wedstrijd ook nog een oproep gedaan om niet met vuurwerk te gooien."

Volgens Van Gool is het bijna onmogelijk te voorkomen dat fakkels het stadion worden in gesmokkeld. ,,Dan zou je supporters tot op het hemd uit moeten kleden. Daar is geen beginnen aan. We zullen de KNVB ervan moeten overtuigen dat we er echt alles aan gedaan hebben om dit voorkomen."