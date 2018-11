Akkaynak voelt wel de vreugde: ‘Mooi dat ik alweer minuten kon pakken’

Atakan Akkaynak ontworstelde zich dinsdagmiddag aan de grauwheid van een oefenduel in een interlandweek op een grijze novemberdag. De Duitser maakte zijn rentree bij Willem II in het met 1-3 verloren duel met Almere City en toonde zich in zijn nopjes met zijn speelminuten.

Het was pas de eerste keer dat hij na zijn rechtstreekse rode kaart in de competitie tegen De Graafschap op 30 september in actie kwam. Een spierblessure hield hem een tijdje aan de kant. ,,De medische staf zei dat ik rekening moest houden met vier tot zes weken herstel. Het is mooi dat ik alweer minuten kon pakken”, zei Akkaynak.

De 19-jarige middenvelder zegt dat er geen sprake was van opzet bij de overtreding die hem in Doetinchem op een veldverwijzing kwam te staan. ,,Maar ik heb ervan geleerd. Het zal me niet meer overkomen”, beloofde Akkaynak, die de laatste vijf competitieduels misliep.

Ook fit is zijn positie op het middenveld van de Tilburgse club niet onomstreden. Akkaynak zegt dat hij daar bij zijn overstap van Bayer Leverkusen naar Willem II in de zomer wel rekening mee had gehouden. ,,Ik heb in Duitsland alleen maar jeugdvoetbal gespeeld. Het is nu een kwestie van fysiek naar het eredivisie-niveau toegroeien”, aldus Akkaynak, die het verder wel naar zijn zin heeft bij Willem II.

Gekunsteld

Dat enthousiasme spatte niet van de ploeg af die tegen Almere City binnen de lijnen kwam. Die was door de absentie van Kristófer Kristinsson wegens interland-verplichtingen gekunsteld. Robin Lauwers fungeerde een helft als gelegenheidsspits. Stijn Meijer, vorig seizoen nog scherpschutter bij de onder negentien van Willem II, deed na de pauze mee bij de nummer vijf van de eerste divisie.

Meijer, die in Spanje voor CD Lugo speelde, kreeg de kans om bij Willem II een contract te verdienen. Dan moest hij in de voorbereiding de technische staf overtuigen. De 18-jarige aanvaller uit Aalsmeer wilde daar niet op wachten. ,,We zijn er heel blij mee. Meijer kan een geweldige spits worden”, aldus Robert Maaskant, de huidige technisch directeur van Almere City.