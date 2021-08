Als aanvoerder wil Llonch de tv-interviews snel in het Nederlands gaan doen

Hij barstte van de zenuwen, was er ziek van dat hij zijn ploeg niet kon helpen en het was vooral veel lijden voor Pol Llonch (28) afgelopen zondag op de tribune tijdens de thuiswedstrijd van zijn Willem II tegen Feyenoord (0-4). ,,Ik was vooraf nog wel even de kleedkamer in geweest om ze moed in te praten”, vertelde de geschorste Spanjaard, die dat ook zou hebben gedaan als hij niet tot nieuwe aanvoerder van Willem II was gebombardeerd afgelopen zaterdag. ,,De rol van het stimuleren van ploeggenoten had ik sowieso al wel. Dat zit gewoon in mij. Vroeger in de jeugd was ik altijd aanvoerder van mijn teams; bij mijn eerste profclub Hospitalet was ik als 21-jarige al reserve-captain en bij Espanyol B kreeg ik in mijn tweede seizoen de aanvoerdersband.”