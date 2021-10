Áls Willem II gaat rouleren in de beker, is Kampetsis klaar voor zijn ‘basiskans’

Hij heeft eindelijk zijn eigen woning in Tilburg, samen met zijn vriendin, nadat hij ruim een maand lang in een hotel verbleef. Over dat tijdelijke onderkomen overigens niets dan goeds, stelt Argyris Kampetsis. ,,Het was geen slecht hotel, maar het is natuurlijk niet echt een thuis. Je hebt het gevoel dat je op reis bent. Nu kunnen we ons meer settelen”, weet de 22-jarige Griek. Buiten het veld heeft hij de volgende stap dus gezet, binnen de lijnen is hem dat nog niet gelukt.