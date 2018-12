Anita houdt lekker gevoel over aan simpele bekerzege: ‘Ook de nul houden geeft vertrouwen’

VIDEOVeel moeite kostte het Willem II dinsdagavond niet tegen de amateurs van AFC in de beker (3-0), maar Vurnon Anita houdt aan de zege wel een goed gevoel over. ,,De nul houden geeft toch weer een beetje vertrouwen, ook al is het in de beker. Hier kunnen we op voortborduren.”

Anita weet ook dat Willem II moést winnen van de amateurs. ,,AFC heeft een goed team, dat hier kwam om te stunten. Dat moesten we tegenhouden door gewoon ons eigen spel te spelen. We kwamen goed op voorsprong en in de tweede helft konden we onze krachten sparen voor zondag.”

Zondag staat de belangrijke competitiewedstrijd tegen Emmen op het programma, in Drenthe. ,,We willen de seizoenshelft afsluiten met een overwinning. We hebben in de afgelopen wedstrijden wel wat steekjes laten vallen, dat is erg jammer. Maar door deze zege gaan we met een goed gevoel naar die wedstrijd.”

Over zijn eigen fitheid is Anita nog niet helemaal tevreden. ,, Ik kan nog steeds stappen maken, dat probeer in de tweede helft door te trekken. Maar ik ben op de goede weg, ik werk er keihard voor.”