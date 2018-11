Anita voor even terug in de Arena: ‘We hadden een strijdplan, maar dat had Ajax door’

VideoMet de jeugdopleiding meegeteld speelde Vurnon Anita liefst dertien jaar voor Ajax. Zaterdagavond keerde hij voor even terug in de Johan Cruijff Arena met Willem II en die wedstrijd werd met 2-0 verloren. ,,Altijd speciaal als je hier terugkomt’’, zei hij voor de camera van FOX Sports.

,,We hadden een strijdplan, maar dat had Ajax door. De taken waren duidelijk, maar je ziet ook dat zij goed zien hoe we staan. Daar spelen ze hartstikke goed op. ’’

Tegenhouden

Willem II probeerde één op één te spelen. Ajax had dat systeem snel door, waardoor Willem II van systeem moest switchen. ,,In de wedstrijd voelden we dat ook. Dan is het moeilijk om door te stoten. We hebben het wel geprobeerd, maar het is niet gelukt.’’

Conditie

Langzaam maar zeker lijkt Anita zijn oude niveau weer te halen. Hij speelde tegen Ajax ook de volle negentig minuten. ,,Ik had gehoopt met winst, maar het is prachtig om hier weer terug te zijn en oude bekenden te zien. Maar ik ben Willem II-speler en had met de winst naar huis willen gaan.”

Videoreactie Frenkie de Jong