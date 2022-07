Anouar Hadouir verkiest Willem II boven Ajax en FC Den Bosch: ‘Het voelt als thuiskomen’

Oefenduel met Sparta eindigt te vroeg na opstootjes; wel nuttige test voor Willem II

Scheidsrechter Robin Vereijken had het woensdagmiddag allemaal niet meer goed onder controle in de slotfase van de oefenwedstrijd tussen Willem II en Sparta. Na het zoveelste opstootje besloot hij in de 85ste minuut de wedstrijd maar te beëindigen. De Rotterdammers wonnen met 0-2 op het complex van Uno Animo in Loon op Zand.

20 juli