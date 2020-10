Applaus voor Kabangu: door corona gevelde Willem II’er lag op ic en is na drie maanden terug op trainingsveld

Jordens Peters: ‘Eerste helft tegen Zwolle was Willem II onwaardig’

24 oktober Willem II hield aan het duel met PEC Zwolle ene punt over. Na een erbarmelijk slechte eerste helft, speelden de Tilburgers na rust wat beter, maar de ploeg werd pas echt gevaarlijk in de slotfase. Pavlidis raakte de paal en Van der Heijden scoorde, maar zijn doelpunt ging na ingrijpen van de VAR niet door. Aanvoerder Jordens Peters was na de wedstrijd duidelijk: ,,De eerste helft was Willem II onwaardig.”