Argyris Kampetsis: ‘Ik wil het minstens zo goed doen als Pavli bij Willem II’

De huurdeal van Argyris Kampetsis - met optie tot koop - kwam vorige week zo snel tot stand, dat de Griek zonder zijn voetbalschoenen in Tilburg arriveerde. ,,Mijn zaakwaarnemer belde om middernacht - het is daar een uur later dan hier - dat het zojuist rond was gekomen met Willem II en dat ik vijf uur later in het vliegtuig naar Nederland moest zitten”, vertelt de 22-jarige aanvaller. ,,Mijn voetbalschoenen stonden nog op het trainingscomplex van Panathinaikos. Ik heb de materiaalman wakker gebeld, maar er was zo gauw niemand te vinden die de juiste sleutels en codes had om binnen te komen.”