Arjan Swinkels (35) wil na onheilstijding nog niet stoppen

,,Als ze in februari of maart tegen me hadden gezegd: Arjan, er is geen plaats meer voor jou, dan had ik dat ook vervelend gevonden. Maar ze hebben toen juist de intentie uitgesproken om met mij door te gaan. Dan komt de mededeling begin juni wel rijkelijk laat en onverwacht. Dan wordt het voor een 35-jarige voetballer in coronatijd niet eenvoudig om nog iets anders te vinden.”