Arjan Swinkels dwingt met KV Mechelen promotie af

KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk wonnen allebei één helft van de competitie in de Tweede Klasse en moesten daarom in twee beslissingsduels uitmaken wie er rechtstreeks promoveert. In Beerschot werd het vorige week 0-0, de terugwedstrijd won ‘Malinwa’ door een doelpunt vlak voor tijd met 2-1. De bezoekers kwamen met een man minder (na een rode kaart) nog terug tot 1-1 en dat zou voldoende zijn voor promotie voor de ploeg van oud-NAC-trainer Stijn Vreven. Maar een treffer in de 88ste minuut bepaalde dat KV Mechelen in principe terugkeert in ‘Eerste’.