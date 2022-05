Arjan Swinkels in gesprek met Willem II over functie van hoofd jeugdopleiding

Bastiaan Riemersma

Bastiaan Riemersma liet onlangs weten dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is bij Willem II als hoofd jeugdopleiding, onder meer omdat hij er niet van overtuigd is dat hij de kwaliteit die hij nastreeft nog zou kunnen leveren. In een interview in het Brabants Dagblad stelde Riemersma dat Willem II zichzelf de vraag moet stellen of het nog wel zinvol is om een jeugdopleiding te hebben, aangezien de beste talenten weggeplukt worden door grotere clubs. Twee jaar geleden werd slechts 0,1 procent van de speeltijd in het eerste team gemaakt door spelers die afkomstig waren uit de eigen jeugdopleiding.