Arjan Swinkels komt thuis: Willem II - VVV

Gevraagd naar de 0-13 tegen Ajax, antwoordt hij gevat: ‘013? Dat is toch Tilburg? Verder zegt het me niks...’ En Willem II zal altijd zijn club blijven, vertelt Swinkels voor de camera van het BD. Hij gaat ook in op de sneer die Johan Derksen aan hem uitdeelde in het praatprogramma Veronica Inside. En wordt dit het laatste kunstje van de inmiddels 36-jarige Swinkels in het Koning Willem II Stadion? Wanneer gaat hij met voetbalpensioen?