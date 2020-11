Arjan Swinkels laat zich niet gek maken door sneer van Johan Derksen

Het had gekund dat Swinkels enigszins depri was geworden na de 0-13 thuisnederlaag tegen Ajax en vervolgens nog de persoonlijke oorwassing door Johan Derksen bij Veronica Inside. ‘Ongelooflijk dat die jongen in de eredivisie voetbalt’, aldus ‘De Snor’ op televisie. Swinkels kan er om lachen. ,,Ik hou het toch al behoorlijk lang vol op dit niveau. Ach, in die praatprogramma’s zijn ze vaak van de overdrijving hè. Anders halen ze geen hoge kijkcijfers.”