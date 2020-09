Arjan Swinkels speelde twee keer bijna Europees met Willem II: ‘Wel een gemis’

In september 2005 zat Swinkels, tegenwoordig bij VVV onder contract, als 20-jarige speler in de wedstrijdselectie voor de duels in de eerste ronde van de Uefa Cup met AS Monaco. ,,Dat was al mooi natuurlijk. Maar ik had heel graag minuten gemaakt. Zowel in Monaco als in Tilburg heb ik ongeveer 50 minuten warmgelopen, maar ik kreeg helaas geen invalbeurt.” Willem II verloor overigens beide duels. In Monaco met 2-0, in Tilburg met 1-3.