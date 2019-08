Arno Arts met vertraging coach beloften Willem II

Arts fungeerde in 2016 als techniektrainer en had een aanstelling voor twaalf uur in de week. Toenmalig directeur Berry van Gool deelde hem mee dat zijn aflopende contract niet zou worden verlengd. Dat vond Arts ‘teleurstellend’. Die had juist op uitbreiding van zijn taken gerekend. Naast techniektraining wilde hij ook het beloftenteam gaan doen. ,,Mensen uit de glorieperiode van de club zijn weinig waard”, constateerde Arts toen. Hij kreeg nog wel een gesigneerd shirt van Lucas Andersen, die van de trainingen van Arts genoten had.