Auto als tijdelijke quarantaine bij eerste training Willem II met coronageval

Het is het voetbal in de nieuwe tijd. De hele selectie van de Tilburgse club was maandag aan een test onderworpen om alvast te wennen hoe het straks in de competitie zal zijn. De uitslagen van het betreffende drietal gaven geen uitsluitsel. En dus moest het opnieuw. Bij het begin van de training was de uitslag van de nieuwe test tegen de verwachtingen in nog niet bekend.