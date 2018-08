Avdijaj geniet van zijn treffers en van heel Willem II

Willem II-tenue goedkoop­ste van de eredivisie

24 augustus Wie in de huid van een speler van Willem II wil kruipen en shirt, broek en sokken koopt is goedkoop uit. Het volledige wedstrijdtenue van de Tilburgse club is het goedkoopste van alle eredivisieclubs. Voor 104,35 euro zie je er net zo uit als de spelers zondag op het veld. Om een Ajax-look a like te zijn betaal je 167,85 euro.