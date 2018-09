Avdijaj woedend op arbiter, assistent-trainer stuurde Duitser snel de catacomben in

VIDEO Fernando Lewis: 'We hebben gevochten als leeuwen'

16 september Willem II-verdediger Fernando Lewis vond dat zijn ploeg onnodig in de problemen was gekomen tegen Excelsior zaterdagavond. ,,We hadden controle over de wedstrijd in de eerste helft, waren beter dan Excelsior naar mijn mening. En dan valt op een ongelukkig moment de 0-1."