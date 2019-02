Awayday Willem II: 1000 fans reizen af naar Arnhem

De Awayday is enkele jaren geleden in het leven geroepen door fans van Willem II om het bezoek van uitwedstrijden te stimuleren. Inmiddels is dat eigenlijk niet meer nodig. Vrijwel bij elke uitwedstrijd weet Willem II zich dit seizoen gesteund door een propvol uitvak. Zo ook bij de wedstrijd die Willem II nog vóór de Awayday speelt in Venlo tegen VVV. Dan gaat het maximale aantal van 550 Willem II-fans mee naar Limburg.

Na de traditionele topdrieclubs is Willem II dit seizoen zelfs de club met de meeste uitfans in het betaald voetbal. Wellicht mede daardoor presteren de Tricolores dit seizoen uitzonderlijk goed in wedstrijden buitenshuis. In tien uitduels haalde Willem II 17 punten. Alleen Ajax en PSV deden het beter tot dusverre. In eigen huis is de score een stuk minder: 8 punten uit 9 duels. Slechts drie clubs deden het in eigen stadion slechter.