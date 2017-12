Azzaoui droomt van WK met Marokko: 'Zorgen dat ik weer in beeld kom'

Ismail Azzaoui, 19 jaar pas, is zo’n speler voor wie je naar het stadion komt. Met zijn dribbels en technische hoogstandjes was de Belgische huurling van Bundesliga-club VfL Wolfsburg zaterdag een van de smaakmakers bij Willem II .

Van zijn eerste doelpunt in Tilburgse dienst was vrijwel niemand getuige. In de oefenwedstrijd eind augustus tegen Waasland Beveren, die achter gesloten deuren werd afgewerkt, maakte Ismail Azzaoui de enige treffer. En hoe. À la Zlatan Ibrahimovic ooit namens Ajax tegen NAC ­slalomde hij tussen een aantal verdedigers door om uiteindelijk raak te prikken.

Sinds kort mag Azzaoui zijn kunsten vertonen in wedstrijden voor publiek en kunnen we allemaal genieten van zijn subtiele voetbewegingen. Dat hij zaterdag tegen Heracles Almelo (3-1 winst) op gouden schoenen speelde, was geen grootheidswaanzin. Ja, hij houdt van show, maar dit was een verplicht nummer. ,,Het is een nieuw model van mijn sponsor Adidas. Ze stuurden die schoenen van de week op en wilden dat ik ermee ging spelen. Ik heb daar dan verder geen inspraak in, maar gelukkig vind ik ze mooi.”

Ander systeem

Dat Willem II-trainer Erwin van de Looi zaterdag afweek van ‘zijn’ 5-3-2-systeem en voor 4-4-2 koos, kwam als geroepen voor Azzaoui. Die voelde zich in een vrijere rol op het Tilburgse middenveld als een vis in het water. ,,Nog beter dan bij 4-3-3, want dan moet ik op de linkervleugel blijven. Nu heb ik de vrijheid om de ene keer wat meer naar de buitenkant te gaan en dan weer binnendoor. Heerlijk.”

Azzaoui straalt, heeft weer plezier in zijn voetballeven. Na een langdurige blessure dacht de Marokkaanse Belg bij Willem II weer ritme te kunnen opdoen, maar het duurde lang voordat hij een kans kreeg. ,,In het begin was ik nog niet helemaal fit. Toen we vervolgens 5-3-2 gingen spelen, zag ik het als buitenspeler somber in. Maar de trainer zei me dat ik moed moest houden. Dat heb ik gedaan en dat wordt nu beloond.”

Droom