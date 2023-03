B-keus Willem II rekent in oefenduel hard af met Helmond Sport

De bezoekers voetbalden goed tegen de ‘B-keus’ van Willem II en kregen ook een paar aardige kansen, maar na een halfuur kantelde de wedstrijd volledig. Jizz Hornkamp benutte een strafschop, die werd gegeven na een ongelukkige handsbal van David Mistrafovic. En een halve minuut later was het meteen wéér raak. Direct vanaf de aftrap leidde Helmond Sport balverlies, Hornkamp gaf de bal mee aan Michael de Leeuw, die koel bleef: 2-1. Beide ploegen kregen voor rust nog een kopkans, maar zowel Tom Beugelsdijk als Wesley Spieringhs knikte de bal naast.

Kort na rust vergrootte Willem II de marge: na een uitstekende actie van Schroijen schoot Hornkamp de 3-1 binnen. Weer tien minuten later maakte invaller Max Svensson de vierde Tilburgse goal, na een uitstekende aanval over meerdere schijven. De vijfde kwam vervolgens van de voet van Elton Kabangu, die simpel kon scoren nadat De Leeuw een te korte terugspeelbal had onderschept. Het slotakkoord was voor Thijs Oosting, die de hele wedstrijd speelde en een voorzet van Schroijen in de slotseconde totaal verkeerd raakte, maar de bal toch binnen zag ploffen.